Кого пытаются обмануть? Знаки зодиака, которые живут исключительно ради себя (хоть и уверяют в обратном)

Овен

Представители данного знака зодиака и в молодости могут доставить хлопот окружающих, а с годами и вовсе становятся невыносимыми манипуляторами, сосредоточенными исключительно на себе любимых. Стоит только кому-то возразить или пойти против их желания, как Овны тут же покажут обидчику, кто тут главный.

Дева

Скрупулезные и педантичные представители данного знака зодиака могут допечь своей дотошностью кого угодно. Это только со стороны кажется, что Дева специально вставляет палки в колеса и делает все возможное, чтобы вывести из себя окружающих. На самом же деле, представители данного знака зодиака пытаются заставить других играть по их правилам и делать все, чтобы Девам было комфортно.

Скорпион

Представители данного знака зодиака мастерски владеют искусством манипулирования и навязывания чувства вины кому-угодно. И делают они это вовсе не из мести или из вредности, как может показаться на первый взгляд. Таким образом Скорпион прощупывает границы и пытается определить, как извлечь пользу из окружающих, чтобы жить стало еще комфортнее.