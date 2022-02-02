Кого нельзя приглашать в дом, чтобы не впустить негатив и сохранить благополучие
Чтобы не впустить в жилище негатив, не следует принимать некоторых гостей. К ним относятся завистники, которые, например, осматривают ваш дом и печалятся, что у них обстановка не настолько благоприятна. Когда кто-либо сплетничает, он излучает плохую энергетику, то же происходит и во время общения с нетактичными и беспардонными людьми. Оградиться стоит также от энергетических вампиров, после которых появляется чувство усталости и опустошенности, пишет Rsute.
Однако, если на пороге появился человек, угрожающий вашему благополучию, но вы не хотите портить с ним отношения, не обязательно закрывать дверь перед его носом. Следует спокойно и ненавязчиво предложить альтернативу, например, пообщаться за чашечкой чая в кафе или прогуляться в парке.
В старину и вовсе, стоя в дверях с гостем, хозяева обычно держали фигу за спиной или в кармане, чтобы человек уходил с тем, с чем приходил. Но также от недоброжелателей можно защититься амулетами, оберегами, куклами-хранительницами и прочее.
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