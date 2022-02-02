Кого нельзя приглашать в дом, чтобы не впустить негатив и сохранить благополучие

Однако, если на пороге появился человек, угрожающий вашему благополучию, но вы не хотите портить с ним отношения, не обязательно закрывать дверь перед его носом. Следует спокойно и ненавязчиво предложить альтернативу, например, пообщаться за чашечкой чая в кафе или прогуляться в парке.

В старину и вовсе, стоя в дверях с гостем, хозяева обычно держали фигу за спиной или в кармане, чтобы человек уходил с тем, с чем приходил. Но также от недоброжелателей можно защититься амулетами, оберегами, куклами-хранительницами и прочее.