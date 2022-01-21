Задирают нос выше всех: кто входит в пятерку самовлюбленных знаков зодиака

Рыбы

Не просто любят, а даже обожают себя Рыбы. Чтобы войти в круг близких людей, придется восторгаться и постоянно хвалить представителей данного знака. В противном случае мало кто сможет перетянуть внимание Рыб и прервать их самолюбование.

Телец

Тельцы тоже любят себя больше, чем кого-либо. Однако, если ближнему понадобится помощь, он оторвется от поцелуев с зеркалом и отважно придет на помощь. После устранения причин для беспокойства он вернется к привычному самовосхвалению и хвастовству перед окружающими. Об этом пишет Cosmopolitan.

Овен

Замыкают пятерку лидеров Овны. Они всегда знают чего хотят и уверенно двигаются к намеченной цели. Хотя, бывает, их дорожка становится запутанной, но даже тогда рожденные под этим знаком не станут прислушиваться к чужому мнению. В их головах просто не усваивается и не воспринимается мысль, что кто-то может лучше разбираться в тех или иных моментах.