Задирают нос выше всех: кто входит в пятерку самовлюбленных знаков зодиака
Скорпион
В рейтинге самовлюбленных знаков зодиака лидируют Скорпионы. Эти люди обычно сильно самоуверенны, потому и верят в собственное превосходство. С ними бесполезно вступать в споры и доказывать иную точку зрения, поскольку им она неинтересна.
Лев
Серебро получают Львы, несмотря на то что привыкли занимать исключительно место лидера. Как и Скорпионы, они обладатели сложного характера, но иногда им уступают. Им свойственна властность, повышенное самомнение, но не хватает строгости и сдержанности.
Рыбы
Не просто любят, а даже обожают себя Рыбы. Чтобы войти в круг близких людей, придется восторгаться и постоянно хвалить представителей данного знака. В противном случае мало кто сможет перетянуть внимание Рыб и прервать их самолюбование.
Телец
Тельцы тоже любят себя больше, чем кого-либо. Однако, если ближнему понадобится помощь, он оторвется от поцелуев с зеркалом и отважно придет на помощь. После устранения причин для беспокойства он вернется к привычному самовосхвалению и хвастовству перед окружающими. Об этом пишет Cosmopolitan.
Овен
Замыкают пятерку лидеров Овны. Они всегда знают чего хотят и уверенно двигаются к намеченной цели. Хотя, бывает, их дорожка становится запутанной, но даже тогда рожденные под этим знаком не станут прислушиваться к чужому мнению. В их головах просто не усваивается и не воспринимается мысль, что кто-то может лучше разбираться в тех или иных моментах.
Фото: freepik.com