Козерогам – отдыха, Ракам – поддержки: чего знакам зодиака не хватает для полного счастья

Овен

Рожденным под этим знаком следует менее требовательно относиться к себе и перестать критиковать. Важно научиться выдавать недостатки за достоинства и любить себя, тогда наладятся все аспекты жизни.

Телец

Для Тельцов тоже важно собственное «Я». Залог счастливой жизни таится в идеальных отношениях, при чем партнером должны быть именно они сами. Тогда в вашей душе будут царить гармония и любовь, что непременно привлечет окружающих.

Близнецы

Представителям данного знака важно общение, при чем случайные и бессмысленные разговоры им не подходят. Они предпочитают доверительные отношения, в которых раскрываются вместе с собеседником. Это делает их счастливее.

Рак

Раки уважают дружбу. Именно в близких людях таится их счастье. Главное, чтобы они сумели поддержать в любой момент, каким бы тяжелым он ни оказался. С такой опорой этот знак будет готов покорять всевозможные вершины.

Лев

Служба человечеству — миссия Львов. У них огромное и доброе сердце, которое жаждет помочь людям, в некоторых случаях даже в ущерб себе. Свое предназначение они найдут в различных благотворительных проектах и прочих видах помощи.

Дева

Девам, наоборот, стоит перестать думать только об окружающих, а начать заботиться еще и о себе. Когда они смогут расставить определенные границы, тогда остальные начнут уважать Дев и их интересы.

Весы

Данному знаку важно иногда отвлекаться от рутины и уметь расслабиться. В этом Весам прекрасно поможет время наедине с собой или встреча с близкими людьми. Так они почувствуют себя гораздо лучше, наполнятся энергией и будут готовы снова удариться в дела.

Скорпион

Значительно портит жизнь Скорпионам их злопамятность, она буквально не дает спокойствия. Это вызывает множество проблем, в том числе в отношениях. Для счастья важно научиться прощать и забывать плохое.

Стрелец

Стрельцы — великие спорщики, которые способны накалить обстановку и не сразу это заметить. Для спокойной жизни важно не переходить эту грань, а постараться держать себя в руках, тогда и жить станет легче.

Козерог

Настоящие работяги, которые готовы раствориться в своих профессиональных делах, лишь бы не стоять на месте. Но Козерогам стоит не забывать про отдых и уделять время личной жизни, иначе хэппи-энд не наступит.

Водолей

Для гармонии в жизни важно любить себя. Водолеям, как и Овнам, надо почувствовать собственное совершенство и полностью принять все недостатки. Стоит только человеку почувствовать себя уверенно, как это заметят окружающие и обязательно потянутся к нему.

Рыбы

Рыбы слишком зациклены на будущем, что не позволяет жить здесь и сейчас. Им трудно наслаждаться настоящими моментами, поскольку они буквально зарылись в переживания о дальнейшей жизни. Надо постараться открыть глаза и ценить реальность.