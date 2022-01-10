3 знака зодиака, которые станут любимчиками Тигра в 2022 году
Овен
Среди людей, которым в текущем году будет сопутствовать удача, оказались рожденные под знаком Овна. Черный Водяной Тигр благосклонен к ним благодаря трудолюбию, упорству, целеустремленности и прочим положительным чертам характера Овнов. Их ожидает колоссальный успех в карьере, однако важно не зарываться в работе, а находить время и на отдых.
Близнецы
Рассчитывать на успех также могут Близнецы. Им символ года приготовил подарок в виде новых больших перспектив, пишет rsute. Представителям данного знака остается только идти на поводу у звезд и решаться даже на авантюрные на первый взгляд поступки, что привлечет финансы.
Весы
Защищать от невзгод Тигр предпочел и неуверенных в себе, нерешительных в принятии важных решений Весов. Благодаря содействию покровителя 2022 года перед рожденными в октябре откроются большие возможности, принуждающие к активным действиям. Настойчивость и упорство позволят значительно улучшить финансовое положение Весов.
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