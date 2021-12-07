Весы постоянно нервничают, а Львы мелочатся: как знаки зодиака играют на нервах окружающих

Овен

Представители данного знака считаются самыми настоящими упрямыми барашками. Их непростой характер отталкивает окружающих, но в противовес они обладают многими положительными чертами: искренностью, честностью, открытостью, добротой.

Телец

Тельцы по своей натуре не менее упрямы, чем Овны. Однако они не компенсируют свой скверный характер множеством положительных качеств. В большинстве своем рожденные весной любят скандалы и выяснения отношений, поскольку питаются эмоциями своего собеседника.

Близнецы

И среди этого знака существуют по-настоящему противные личности, которые раздражают окружающих своим непостоянством. Особенно женщинам-Близнецам свойственны частые смены настроения и капризы, что легко отпугивает потенциальных женихов. Чтобы ужиться с Близнецами, важно принять их переменчивость и смириться с ней.

Рак

Характерной чертой рожденных под данным знаком зодиака считается бестактность. Они любят правду, но не умеют ее грамотно преподносить, чтобы не обидеть человека. Причем Раки сильно переживают, если ранили чьи-то чувства, и единственным правильным решением в таком случае оказывается откровенный разговор.

Лев

Властные Львы обычно не относятся к противным знакам зодиака, но и среди них есть исключения. Некоторым людям свойственна мелочность, которая совсем не кстати сильному по натуре Льву.

Дева

Девы выводят из себя окружающих своей педантичностью. Таким образом в отношениях с представителями данного знака могут возникнуть трудности, особенно если это мужчина. Единственный шанс на счастье заключается в предоставлении им возможности поддерживать свой порядок и не возражать.

Весы

Полная гармония с людьми является чуть ли не смыслом жизни Весов. Они стараются избегать конфликтов, а если это не представляется возможным, им удается приходить к компромиссу. Но в трудных ситуациях они могут стать раздражительными, нервными и напряженными, чем начнут отталкивать окружающих.

Скорпион

Именно Скорпионов все привыкли считать самым сложным и противным знаком зодиака. Однако их благородству стоит многим поучиться, они не будут плести интриги за спиной, а в случае недовольства привыкли высказывать свое мнение в лицо. С людьми, которые несимпатичны Скорпионам, не сложится негативных отношений, поскольку они предпочитают попросту игнорировать их.

Стрелец

Как и Близнецам, Стрельцам свойственны резкие перепады настроения. Женщины, рожденные под этим знаком, любят скандалить и вредничать. А при встрече кандидата на место в сердце включают в себе настоящую кокетку.

Козерог

Козероги невероятно упрямы: их невозможно переубедить и заставить делать что-либо против воли. Добиться от них желаемого не помогут ни угрозы, ни уговоры, ни лесть, ни слезы. Из-за такой черты характера представители данного знака и отправляются в список противных людей.

Водолей

Общаться с Водолеями не сложно, если понять их характер. Они нередко оказываются под влиянием стереотипов или навязанного мнения какой-либо авторитетной личностью. Именно в результате давления общества с Водолеями бывает трудно найти общий язык.

Рыбы

Пессимистичный настрой свойственен Рыбам даже без повода на грусть. Они ранимы и все воспринимают слишком близко к сердцу. Чтобы осчастливить данный знак зодиака, достаточно подставить свое плечо и поддержать.