Какие имена негативно влияют на судьбу человека и даже сокращают жизнь
В первую очередь нельзя называть ребенка именем родственника, а особенно родителя. В таком случае людей с одинаковыми именами в семье будет защищать только один ангел-хранитель на двоих, который в определенный момент может не уследить за кем-то из подопечных.
Также многие выбирают имя по святцам. В этом деле следует внимательно изучить судьбу святого, чтобы случайно не назвать дитя как мученика. Ведь так можно повторить его судьбу, а жизнь будет тяжелой и полной страданий, пишет «Клатч». По той же причине плохой приметой считается выбор имени, созвучного и именем несчастного родственника.
Не рекомендуется и смена своего имени, в частности на то, что носит знакомый человек. Иначе притянутся чужие черты характера и судьбы, которые могут вызвать неудачи. Однако в некоторых случаях, наоборот, следует изменить все данные. Это требуется, когда человек несчастен с рождения — например, рос в детском доме.
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