Какие имена негативно влияют на судьбу человека и даже сокращают жизнь

В первую очередь нельзя называть ребенка именем родственника, а особенно родителя. В таком случае людей с одинаковыми именами в семье будет защищать только один ангел-хранитель на двоих, который в определенный момент может не уследить за кем-то из подопечных.

Также многие выбирают имя по святцам. В этом деле следует внимательно изучить судьбу святого, чтобы случайно не назвать дитя как мученика. Ведь так можно повторить его судьбу, а жизнь будет тяжелой и полной страданий, пишет «Клатч». По той же причине плохой приметой считается выбор имени, созвучного и именем несчастного родственника.