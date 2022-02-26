Как влияет на человека день недели, в который он родился
Хоть и принято считать, что понедельник труден, на самом деле он является счастливым для тех, кто в этот день явился миру. Народные приметы говорят, что в этот день на свет появляются везунчики, которые пройдут длинный жизненный путь с головокружительным успехом.
Рожденным во вторник, увы, повезло гораздо меньше. Им реже выпадает так называемый счастливый случай. Рожденным во вторник, приходится упорно работать, чтобы добиться успехов. Однако, Вселенная не оставит без внимания ваши старания и обязательно вознаградит.
Рожденные в середине недели, если верить приметам, будут здоровыми до самой старости, и в делах им будет сопутствовать удача.
Родиться в четверг тоже хороший знак. Везунчики, родившиеся в этот день будут получать подарки судьбы до конца жизни. В зависимости от натуры их либо ждет отличная карьера, либо признание в творческих кругах.
Последнего буднего дня во всем мире принято ждать с нетерпением. Однако родиться в это время — скорее, невезение. Тем, кто появился в пятницу на свет, не стоит рассчитывать, к примеру, на победу в лотерее.
Долгожданный выходной после трудной рабочей недели — отличный момент для начала жизненного пути. В субботу рождаются творческие, тонкие натуры. Эти люди зачастую наделены каким-то талантом. Судьбой им уготовано купаться в лучах славы и сиянии богатства.
Рожденный в конце недели младенец станет не только радостью для своих родителей, но и крепкой опорой для них на всю жизнь. Рожденному в воскресенье, будет сопутствовать удача в делах и в любви, он с готовностью сам станет благодетелем для страждущих.
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