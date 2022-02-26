Как влияет на человека день недели, в который он родился

Рожденные в середине недели, если верить приметам, будут здоровыми до самой старости, и в делах им будет сопутствовать удача.

Родиться в четверг тоже хороший знак. Везунчики, родившиеся в этот день будут получать подарки судьбы до конца жизни. В зависимости от натуры их либо ждет отличная карьера, либо признание в творческих кругах.

Последнего буднего дня во всем мире принято ждать с нетерпением. Однако родиться в это время — скорее, невезение. Тем, кто появился в пятницу на свет, не стоит рассчитывать, к примеру, на победу в лотерее.

Долгожданный выходной после трудной рабочей недели — отличный момент для начала жизненного пути. В субботу рождаются творческие, тонкие натуры. Эти люди зачастую наделены каким-то талантом. Судьбой им уготовано купаться в лучах славы и сиянии богатства.

Рожденный в конце недели младенец станет не только радостью для своих родителей, но и крепкой опорой для них на всю жизнь. Рожденному в воскресенье, будет сопутствовать удача в делах и в любви, он с готовностью сам станет благодетелем для страждущих.