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Как правильно загадывать желания: все исполнится, если следовать этой инструкции
Коучи и другие эксперты из Instagram часто говорят, что нужно просто научиться правильно загадывать желания, а все остальное само как-нибудь приложится. Такой подход вызывает уйму вопросов. Кому адресовать свое желание? Можно ли его кому-то рассказывать? Что действеннее: написать «хотелку» или достаточно просто подумать о ней? А если желаний больше одного, как быть тогда? Как загадывать, чтобы точно сбылось? Можно ли использовать отрицательную частицу «не» в своем желании? Давайте читать инструкцию и разбираться, тем более что совсем скоро Рождество.
- Первым и самым важным шагом необходимо понять, а ваше ли это желание. Если вы хотите на Мальдивы только потому, что все подружки и даже противная коллега Светка там уже были, то вряд ли это действительно ваша мечта. Отбросьте чужие «хочу», сосредоточьтесь на том, что нужно именно вам.
- Знайте границы. Ваше желание должно быть направлено на вас. Нельзя подчинять волю другого человека. Не «Петрова перестанет быть худее меня», а »У меня фигура моей мечты».
- При формулировке желания отбросьте «я хочу» и будущее время. Используйте настоящее время, словно говорите про этот момент: «Я становлюсь директором отдела».
- Избегаем частицу «не». Для желаний она вам пользы не принесет. Вместо «Я не толстею от съеденных тортиков» попробуйте «Я остаюсь в своем весе».
- Желания лучше прописывать на бумаге, а еще их можно визуализировать, чтобы наверняка. Конкретные формулировки на листе помогут не только правильно сформулировать свой запрос, но и закрепить его в таком физическом обличье.
Фото: globallook, GettyImages