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Как правильно загадывать желания: все исполнится, если следовать этой инструкции

Коучи и другие эксперты из Instagram часто говорят, что нужно просто научиться правильно загадывать желания, а все остальное само как-нибудь приложится. Такой подход вызывает уйму вопросов. Кому адресовать свое желание? Можно ли его кому-то рассказывать? Что действеннее: написать «хотелку» или достаточно просто подумать о ней? А если желаний больше одного, как быть тогда? Как загадывать, чтобы точно сбылось? Можно ли использовать отрицательную частицу «не» в своем желании? Давайте читать инструкцию и разбираться, тем более что совсем скоро Рождество.