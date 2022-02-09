Как правильно отдавать и брать деньги, чтобы не заблокировать путь к достатку
Согласно другой примете, отдавать деньги можно только правой рукой, поскольку эта сторона тела и головы отвечает за разум, то есть действие происходит осознанно. В то же время брать их лучше левой рукой, показывая открытость и благодарность за полученные средства. А у левшей все наоборот.
Кроме того, чтобы не заблокировать денежные потоки, следует постараться прочувствовать сигнал, исходящий от финансов.
Материальное благополучие зависит и от пола. Женщины по своей природе эмоциональные, потому получают средства с радостью и удовольствием. А эти чувства, в свою очередь, притягивают благополучие.
При чем денежные потоки у представительниц прекрасного пола зависят и от их отношения к жизни, мужчинам. Дело в том, что женская энергия способна направить кавалера в нужное русло и привести к успеху, а значит и осуществить все желания своей возлюбленной. Об этом сообщает Rsute. Ведь зачатую за успешным мужчиной стоит счастливая и жизнерадостная женщина.
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