Как правильно отдавать и брать деньги, чтобы не заблокировать путь к достатку

Согласно другой примете, отдавать деньги можно только правой рукой, поскольку эта сторона тела и головы отвечает за разум, то есть действие происходит осознанно. В то же время брать их лучше левой рукой, показывая открытость и благодарность за полученные средства. А у левшей все наоборот.

Кроме того, чтобы не заблокировать денежные потоки, следует постараться прочувствовать сигнал, исходящий от финансов.