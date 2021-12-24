Как понять, что вам хочет сказать подсознание, по символам во снах

Дети

Ребенок появляется во снах у тех, кто обладает прирожденным талантом, но еще не умел его раскрыть. Такой символ указывает на важность отыскать свои творческие способности и начать творить, выпуская энергию в жизнь.

Дороги

Дорога во сне символизирует жизненный путь человека, потому следует обратить внимание на ее качество. Таким образом станет понятно, что вам уготовано судьбой. Например, прямая и свободная дорога снится тем, кто знает, чего хочет в жизни, а запутанная — неуверенным в своем будущем людям.

Измена

Неверность со стороны партнера видит сновидец, который недоволен своими отношениями и чувствует в них себя неуверенно или испытывает чувство вины. Вместе с тем собственные измены говорят о соответствующих мыслях в реальной жизни.