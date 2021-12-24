Как понять, что вам хочет сказать подсознание, по символам во снах
Дети
Ребенок появляется во снах у тех, кто обладает прирожденным талантом, но еще не умел его раскрыть. Такой символ указывает на важность отыскать свои творческие способности и начать творить, выпуская энергию в жизнь.
Дороги
Дорога во сне символизирует жизненный путь человека, потому следует обратить внимание на ее качество. Таким образом станет понятно, что вам уготовано судьбой. Например, прямая и свободная дорога снится тем, кто знает, чего хочет в жизни, а запутанная — неуверенным в своем будущем людям.
Измена
Неверность со стороны партнера видит сновидец, который недоволен своими отношениями и чувствует в них себя неуверенно или испытывает чувство вины. Вместе с тем собственные измены говорят о соответствующих мыслях в реальной жизни.
Полет
Хотя бы однажды многие люди летали во сне. Если человек парил высоко в небе, значит, он уверен в себе и готов к достижению больших целей во что бы то ни стало. В то время как движение близко к земле говорит об обратном, а именно о страхе неудач и разочаровании в своих возможностях. Об этом сообщает infoniac.
Вода
По источнику воды определяется уровень амбиций спящего. Океан и море означают для спящего, что ему пора взять инициативу в свои руки и не бояться рисковать, тогда будут колоссальные результаты. В свою очередь, маленькие водоемы со слабым течением предупреждают человека, что он взял на себя обязанности, которые пока ему не по плечу.
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