Как по знаку зодиака определить свой цветотип
Существует 4 стихии, к которым относятся знаки зодиака. Например, стихии Огня принадлежат Овны, Львы, Стрельцы. Для них характерны яркие и вызывающие оттенки с преобладанием красного цвета. Специалисты считают, что насыщенные акценты могут позволить себе представительницы прекрасного пола, но только не в макияже. А вот мужчинам лучше выбирать темные и пастельные оттенки.
Тельцы, Девы и Козероги составляют стихию Земли. Они относятся к зимнему цветотипу, потому будут кстати белые, серебристые, черные, коричневые, бордовые оттенки. Мужчинам рекомендуется сочетание двух цветов в образе, а женщинам — трех или четырех. При этом таким дамам подходит насыщенный, но в то же время сдержанный макияж. А стиль одних и других должен быть классическим.
К стихии Воздуха относятся Близнецы, Весы, Водолеи — представители летнего цветотипа. Им подходят холодные оттенки — например, монохромные вещи алого, светло-серого, голубого или бирюзового цветов. Мужчинам в этом случае подойдет темная одежда для контраста. А женщинам в макияже предпочтительны легкие и неяркие оттенки серебристого, фиолетового, коричневого, розового цветов, пишет Мagistika.
Весенний цветотип характерен для Раков, Скорпионов и Рыб, относящихся к стихии Воды. Больше всего данным знакам зодиака подходят синие оттенки, но также уместно использовать вещи зеленого, оранжевого, фиолетового, салатового и медового цветов. Женщинам к лицу будет легкий макияж природных оттенков, но при выборе одежды им лучше придерживаться смелых и контрастных образов. Мужчинам подходят светлые оттенки.
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