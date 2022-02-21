Как по знаку зодиака определить свой цветотип

Существует 4 стихии, к которым относятся знаки зодиака. Например, стихии Огня принадлежат Овны, Львы, Стрельцы. Для них характерны яркие и вызывающие оттенки с преобладанием красного цвета. Специалисты считают, что насыщенные акценты могут позволить себе представительницы прекрасного пола, но только не в макияже. А вот мужчинам лучше выбирать темные и пастельные оттенки.

Тельцы, Девы и Козероги составляют стихию Земли. Они относятся к зимнему цветотипу, потому будут кстати белые, серебристые, черные, коричневые, бордовые оттенки. Мужчинам рекомендуется сочетание двух цветов в образе, а женщинам — трех или четырех. При этом таким дамам подходит насыщенный, но в то же время сдержанный макияж. А стиль одних и других должен быть классическим.