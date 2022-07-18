Как кошка с собакой: топ-3 пары знаков зодиака, которые не уживаются вместе

Овен — Козерог

Упрямых и авторитарных Овнов могут перещеголять не менее жесткие Козероги. Не один из этих знаков зодиака не захочет искать компромисс или уступить в сложной ситуации и предпочтет накалить обстановку до предела, а не погасить конфликт. Именно поэтому астрологи предупреждают, что союз представителей данных знаков зодиака (не только брачный, но и профессиональный) изначально обречен на провал.

Телец — Лев

Представители данных знаков зодиака в упрямстве и эгоистичности порой не уступают друг другу. Они оба лидера, которые хотят, чтобы последнее слово оставалось за ними. Именно поэтому публичные ссоры и конфликты будут привычным явлением в этой паре.

Близнецы — Скорпион

Гиперобщительные Близнецы порой могут так надоесть своей болтовней и напором, что захочется скрыться от них куда-подальше и немного перевести дух. Однако в этом их запросто обойдут Скорпионы, которые при своей напористости бывают еще и слишком агрессивны. Союз представителей данных знаков зодиака будет обречен на провал еще и потому, что свободолюбивые Близнецы не смогут ужиться с ревнивыми Скорпионами.