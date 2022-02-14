Как гороскопы совместимости влияют на личную жизнь — стоит ли им доверять
По словам эксперта, существуют идеальные сочетания по знакам зодиака, в которых важно деление по стихиям Огонь, Вода, Воздух и Земля. Среди них следующие комбинации: Овен-Лев-Стрелец, Рак-Скорпион-Рыбы, Близнецы-Весы-Водолей, Телец-Дева-Козерог.
«Дело в том, что вышеперечисленные знаки — Солнца (в какой знак в день вашего рождения попадает Солнце, к такому знаку зодиака вас и относят). Однако натальная карта человека не ограничивается одним лишь Солнцем. Мы живем в Солнечной системе, которая включает в себя 9 планет: Меркурий, Венеру, Землю, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Поскольку мы обитаем на планете Земля, для нас также важна Луна — спутник Земли», — рассказала Ольга Архангельская.
Все планеты нашей солнечной системы оказывают влияние на людей. Кстати, если два человека родятся в один день, в одном месте, но с разницей в несколько минут, они будут совершенно разными, пишет «Газета.Ru».
«Астрологи смотрят совместимость в паре гораздо глубже. Сначала проводится ректификация времени рождения человека — уточнение времени рождения по бирке или со слов матери, согласно событиям, произошедшим в жизни человека. Далее в паре разбирается каждый человек по отдельности — как он будет общаться, какие его ожидания от партнера, какой образ партнера прослеживается, склонен ли он к устойчивым связям или нет и другие характеристики», — объяснила астролог.
Затем совместимость определяется по сочетанию карт партнеров. У мужчин следует смотреть, в какие знаки попали Луна и Венера, а у женщин — Марс, Сатурн и Солнце, а также то, как планеты гармонируют друг с другом. Немаловажно в этом вопросе учитывать и социальную среду, в которой жил человек. Поскольку на картах возможна идеальная совместимость, но из-за разных взглядов на жизнь влюбленные рискуют не наладить отношения, предупредила Ольга Архангельская.
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