Им не угодить: особенно капризные и вредные знаки зодиака

Если верить астрологам, капризнее Тельцов сложно найти. Родившиеся под этим знаком всегда хотят обладать только самым лучшим, самым дорогим и красивым, причем все должно быть организовано по первому их требованию, а не когда-нибудь потом, в далеком и туманном будущем.

Не стремятся сдерживать себя в желаниях и Овны. Они считают, что держать в себе негативные эмоции или плохое настроение — выше их достоинства, об этом должны знать все окружающие. Перепады настроения, внезапные и беспричинные, — часть их натуры. Кроме того, Овны — прирожденные лидеры, им важно быть первыми всегда и во всем, а если кто-то захочет посягнуть на их первенство, они станут биться за него до крови и стесняться в выражениях точно не будут.

Скорпионы тоже, если верить звездам, очень и очень капризны и даже не считают нужным скрывать это. Если они находятся в плохом настроении — это написано у них на лице, и тогда всем окружающим лучше держаться от них подальше, просто ради собственной безопасности.

Близнецы изначально склонны к некой двойственности натуры, потому, с одной стороны, они могут быть безгранично очаровательными, а с другой — сбивать с толку своими перепадами настроения. Штиль сменяется штормом за считанные минуты.

Замыкают топ-5 капризуль Девы. В целом они весьма уравновешенные натуры, но если не добиваются своего, то превращаются в тиранов и стремящихся все взять под контроль диктаторов.