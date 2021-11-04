Им не стыдно! Самые неряшливые знаки зодиака

Несмотря на то, что представители данного знака зодиака достаточно крепко стоят на ногах и предпочитают нести все в дом, все в семью, поддерживать порядок вокруг себя они так и не научились. В основном им просто лень тратить время на уборку, а когда озарение все же приходит, Тельцы просто распихивают лишнее по углам и забывают о проблеме на какое-то время. До тех пор, пока беспорядок не отвоюет все свободное пространство и не придется искать кого-то, кто расставит все по местам (сами они, увы, с этим просто не справятся).

Лев

Эти царственные особы хоть и умеют трудиться, однако все, что касается уборки, приводит их в уныние. И если в обществе они стараются держать марку, то дома расслабляются и пускают все на самотек. Они стараются не замечать разбросанные вещи и хлам, сконцентрировав внимание на более важных для них мелочах.

Водолей

Для представителей данного знака зодиака творческий или бытовой беспорядок является нормой. Впервые попав к ним в дом, вы удивитесь тому количеству безделушек и непонятных вещей, которые с таким упорством собирали неординарные Водолее. У них, конечно, случаются приступы чистоты, но этого, увы, хватает ненадолго.

Стрелец

Гиперактивные и общительные представители данного знака зодиака могут долгое время закрывать глаза на бардак, царящий в их доме и жизни. Им больше по душе шумные вечеринки и встречи с друзьями, чем необходимость наводить чистоту. Но когда дело принимает серьезный оборот и хаос практически заполняет собой все вокруг, Стрельцы засучивают рукава и снисходят до уборки.