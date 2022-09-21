Их не проведешь: топ-4 самых хитрых знаков зодиака

Весы

Представители данного знака зодиака предпочитают не напрягаться и не брать на себя ответственность в том случае, если ее можно переложить на других. К тому же, Весы прекрасные ораторы. Они настолько убедительны, что перехитрить окружающих им не составит никакого труда (чем они, собственно, регулярно пользуются).

Стрелец

По словам астрологов, несмотря на то, что хитрость представителей данного знака зодиака порой бывает слишком наигранной и предсказуемой, она все равно впечатляет. Кроме того, Стрельцы мастерски плетут интриги, поэтому с ними точно нужно держать ухо востро.

Водолей

Представителей данного знака зодиака с уверенностью можно назвать самыми хитрыми и расчетливыми. Они обожают плести интриги и вмешиваться в жизнь других людей, играя их судьбами по своему усмотрению. Водолеи не могут обходиться без вранья, поэтому лучше рядом с ними не расслабляться.

Рыбы

Представители данного знака зодиака отчаянно борются за справедливость, не стесняясь при этом использовать уловки, хитрость и манипуляции. И даже если их поймать на вранье, Рыбы все равно не извинятся. Они совершенно искренне считают, что действуют из лучших побуждений и другим во благо.