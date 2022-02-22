Их любит жизнь: какие имена сулят долголетие своим обладателям
В соответствующем исследовании изучались данные около 3 миллионов человек. На основе их анализа ученые выделили 4 имени, которые делают своих обладателей долгожителями. Об этом сообщает Rsute.
Среди тех, кто отличается достаточно большой продолжительностью жизни, специалисты выделили носителей имени Илья. Такие люди интересные и общительные личности, которые легко находят контакт с окружающими. Это значит, что им не свойственно страдать от одиночества, что негативно влияет на психологическое и физическое здоровье.
Моисеи тоже проживут до глубокой старости. Они считаются авантюристами и аналитиками, что составляет довольно-таки необычное сочетание. Жажда приключений не позволяет им опускать руки, а умение анализировать помогает не попадать в опасные ситуации.
Во много благодаря сопутствующей удаче третьими в списке оказались Анны. Они живут спокойно, без стрессов и радуются жизни, поскольку она складывается в точности по их желаниям. В таком случае наслаждаться хочется как можно дольше.
Завершают, так скажем, рейтинг представительницы имени Мария. Такие дамы обычно любят независимость и обладают загадкой, но при этом невероятно ласковы.
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