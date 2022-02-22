Их любит жизнь: какие имена сулят долголетие своим обладателям

В соответствующем исследовании изучались данные около 3 миллионов человек. На основе их анализа ученые выделили 4 имени, которые делают своих обладателей долгожителями. Об этом сообщает Rsute.

Среди тех, кто отличается достаточно большой продолжительностью жизни, специалисты выделили носителей имени Илья. Такие люди интересные и общительные личности, которые легко находят контакт с окружающими. Это значит, что им не свойственно страдать от одиночества, что негативно влияет на психологическое и физическое здоровье.