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Их лучший друг — грусть: названы самые депрессивные знаки зодиака

Астрологи утверждают, что принадлежность к определенному знаку зодиака влияет даже на психоэмоциональное состояние человека. Ввиду этого одни люди являются заядлыми оптимистами, а другие пропитаны негативом. Вдобавок среди последних отмечаются те, кто в наибольшей степени страдает от депрессии.
Их лучший друг — грусть: названы самые депрессивные знаки зодиака

Близнецы

Представители этого знака обожают свободу и движение, а стоит их завалить рутинными делами, как они сразу опускают руки и утрачивают вкус жизни. В таком случае спокойствия ждать не стоит. Близнецы устроят самые настоящие эмоциональные качели всем окружающим, поскольку настроение будет постоянно меняться.

Раки

Раки весьма меланхоличны, чувствительны и чрезвычайно заботливы. Они слишком много внимания уделяют невзгодам окружающих и не могут побороть это. А взвалив на свои плечи, скажем, все проблемы мира, трудно обойтись без депрессии.

Скорпионы

Рожденные с октября по ноябрь предпочитают скрывать свои чувства от окружающих, из-за чего часто впадают в депрессию. Но поводов для беспокойства у них предостаточно, потому внутренние «тараканы» успешно пожирают их изнутри.

Козерог

А Козероги не просто скрывают свои эмоции, а стараются подавлять их. Однако такое состояние напоминает процесс кипения. Весь накопленный негатив рано или поздно вырвется наружу, а уже тогда будет тяжело избежать неприятных последствий.

Рыбы

Депрессивное состояние свойственно и Рыбам — любителям розовых очков. Им трудно принять жизненные реалии и учесть тот факт, что не всем мечтам суждено сбыться. Так вот по причине несоответствия ожиданий у них пропадет настроение, пишет издание Laopinion.

Фото: freepik.com

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