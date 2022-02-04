Их лучший друг — грусть: названы самые депрессивные знаки зодиака

Скорпионы

Рожденные с октября по ноябрь предпочитают скрывать свои чувства от окружающих, из-за чего часто впадают в депрессию. Но поводов для беспокойства у них предостаточно, потому внутренние «тараканы» успешно пожирают их изнутри.

Козерог

А Козероги не просто скрывают свои эмоции, а стараются подавлять их. Однако такое состояние напоминает процесс кипения. Весь накопленный негатив рано или поздно вырвется наружу, а уже тогда будет тяжело избежать неприятных последствий.

Рыбы

Депрессивное состояние свойственно и Рыбам — любителям розовых очков. Им трудно принять жизненные реалии и учесть тот факт, что не всем мечтам суждено сбыться. Так вот по причине несоответствия ожиданий у них пропадет настроение, пишет издание Laopinion.