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Идут рука об руку с удачей: женщинам с какими именами повезет в этом году

Чтобы в этом году удачно сложились любые дела и реализовались важные планы, представительницам прекрасного пола следует обратить внимание на свои сильные стороны и быть позитивными. Однако обладательницам 7 женских имен и без того вскоре повезет во всех сферах жизни.
Идут рука об руку с удачей: женщинам с какими именами повезет в этом году

Благодаря сильной личности и непростому характеру Александры стойко переживают трудности и добиваются желаемого, но не в ущерб другим. Варвары тоже упорно двигаются к поставленным целям, даже иногда действуя наперекор общественному мнению. При этом они совсем не конфликтны с окружающими, а даже встают на защиту слабых, потому и получат вознаграждение в этом году.

Дарьи обладают природной харизмой, обаянием, в них есть задатки лидера, что увеличивает шансы на работу на руководящей должности, пишет «Пятый канал».

В этом году удача окажется и на стороне обладательниц имени Елена. Такие женщины только кажутся хрупкими и ранимыми, а на самом деле имеют большую внутреннюю силу и не страшатся проблем.

Натальям свойственны спокойствие, мудрость и уравновешенность, что позволит вскоре принять правильное и важное решение. Карьерный рост в ближайшее время «светит» Светланам, поскольку они любят работать и уверенно следуют поставленным целям.

Благоприятный период начался и для жизнерадостных Полин, которые легко находят подход к людям и отлично их понимают. Таких женщин ждет финансовый успех.

Фото: freepik.com

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