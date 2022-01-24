Идут рука об руку с удачей: женщинам с какими именами повезет в этом году
Благодаря сильной личности и непростому характеру Александры стойко переживают трудности и добиваются желаемого, но не в ущерб другим. Варвары тоже упорно двигаются к поставленным целям, даже иногда действуя наперекор общественному мнению. При этом они совсем не конфликтны с окружающими, а даже встают на защиту слабых, потому и получат вознаграждение в этом году.
Дарьи обладают природной харизмой, обаянием, в них есть задатки лидера, что увеличивает шансы на работу на руководящей должности, пишет «Пятый канал».
В этом году удача окажется и на стороне обладательниц имени Елена. Такие женщины только кажутся хрупкими и ранимыми, а на самом деле имеют большую внутреннюю силу и не страшатся проблем.
Натальям свойственны спокойствие, мудрость и уравновешенность, что позволит вскоре принять правильное и важное решение. Карьерный рост в ближайшее время «светит» Светланам, поскольку они любят работать и уверенно следуют поставленным целям.
Благоприятный период начался и для жизнерадостных Полин, которые легко находят подход к людям и отлично их понимают. Таких женщин ждет финансовый успех.
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