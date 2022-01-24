Идут рука об руку с удачей: женщинам с какими именами повезет в этом году

Благодаря сильной личности и непростому характеру Александры стойко переживают трудности и добиваются желаемого, но не в ущерб другим. Варвары тоже упорно двигаются к поставленным целям, даже иногда действуя наперекор общественному мнению. При этом они совсем не конфликтны с окружающими, а даже встают на защиту слабых, потому и получат вознаграждение в этом году.

Дарьи обладают природной харизмой, обаянием, в них есть задатки лидера, что увеличивает шансы на работу на руководящей должности, пишет «Пятый канал».