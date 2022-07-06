И подкова не поможет: топ-3 самых невезучих знака зодиака

Близнецы

Двойственная натура представителей данного знака зодиака очень часто является источником всех неприятностей и проблем. Близнецы действительно любят накручивать себя по пустякам, в чем-то хорошем они непременно ищут подвох, а плохих людей подпускают к себе слишком близко, считая, что даже негодяям нужно давать второй шанс. Любую мелкую неприятность они воспринимают как катастрофу и категорически не замечают знаки, которые регулярно подает им вселенная.

Весы

В отличие от других знаков зодиака, которых уверенно можно назвать баловнями судьбы, Весам не приходится рассчитывать на легкую победу. Им приходится изрядно потрудиться, чтобы добиться своих целей. К тому же, представители данного знака зодиака очень доверчивы. Они верят в мистику и часто становятся жертвами мошенников.

Козерог

Кто бы мог подумать, однако трудолюбивым и рациональным Козерогам тоже катастрофически не везет. Представители данного знака зодиака не привыкли рассчитывать на поддержку и подачки. Они уверены, что в этой жизни можно полагаться только на себя и только от них самих зависит, как быстро они приблизятся к мечте.