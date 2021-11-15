Грядет частичное лунное затмение: как избежать проблем и провести этот день с пользой

По мнению астрологов, затмение негативно влияет на жизнь людей, поскольку ухудшает физическое и моральное состояния, а также нарушает привычный ход вещей. Особо чувствительных людей одолевают скачки настроения, упадок сил и депрессия.

Как сообщает портал «Курьер.Среда», 19 ноября лучше отложить воплощение новых идей в жизнь, заключение сделок, крупные покупки и смену стиля и имиджа. Также лучше воздержаться от медицинских обследований, поскольку результаты анализов и диагнозы в обсуждаемый период могут оказаться ошибочными или не точными, считают специалисты.

В день частичного лунного затмения рекомендуется уделить время очищению как физическому, так и моральному. Затейте генеральную уборку дома или посвятите время себе, например, проведите уходовые процедуры или помедитируйте. Вместе с тем будет кстати отказ от вредных привычек, вроде курения или злоупотребления сладким.