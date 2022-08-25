Финансовый взлет и карьера: топ-4 знаков зодиака, которых ждет достаток в сентябре

Телец

Представителям данного знака зодиака в начале осени удастся найти баланс между карьерой и общением с близкими, что самым наилучшим образом скажется на их благополучии и достатке. Начальство по-достоинству оценит их старания и предложит возглавить какой-то отдел или выпишут внеочередную премию.

Лев

Представители данного знака зодиака, кажется, наконец-то могут выдохнуть и вновь вернуться в свою зону комфорта. Астрологи уверяют, что в начале осени у Львов ожидается неожиданное, но весьма перспективное предложение, связанное с карьерой. Это поможет им решить финансовые вопросы и выйти на новый уровень дохода.

Дева

Представителям данного знака зодиака представится возможность в начале осени сменить место работы или сферу деятельности. Кроме того, астрологи рекомендуют Девам морально подготовиться к очередному повышению, премиям и бонусам.

Козерог

Представители данного знака зодиака упорно трудились на протяжении нескольких месяцев, поэтому в начале осени вправе рассчитывать на награду. В финансовом плане у Козерогов осенью будет настолько все гладко, что они смело могут реализовывать даже рисковые, но перспективные проекты.