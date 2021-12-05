Видят насквозь: топ-5 знаков зодиака, которые обладают очень развитой интуицией

Рак

Еще один знак зодиака, который со стороны может выглядеть отстраненным, равнодушным и даже холодным, но на деле является тонко чувствующим и ранимым. Раки все — каждый жест, каждую эмоцию — замечают и пропускают через призму своего внутреннего мира, потому неудивительно, что астрологи считают именно представителей этого знака зодиака обладателями очень сильной интуиции.

Скорпион

Как и все представители стихии воды, Скорпионы обладают очень развитой интуицией. Их проблема заключается лишь в том, что они чаще слушают голос разума и напрочь игнорируют свои инстинкты. Но, когда все же позволяют себе довериться интуиции чуть больше обычного, поражают всех окружающих наблюдательностью и умением найти неожиданный выход даже из очень непростой ситуации.

Дева

Как утверждают астрологи, Девы, пожалуй, самые рациональные во всей плеяде знаков зодиака, однако в то же время у них обострено чувство прекрасного и к сигналам Вселенной они весьма чувствительны. Притом что Девы сами не прочь приврать, если это в их интересах, сами они обладают каким-то звериным чутьем и за километр чувствуют фальшь, исходящую от окружающих.