Эмоциональность зашкаливает: топ-5 самых чувственных знаков зодиака

Овен

Вспыльчивые, импульсивные и невероятно обидчивые представители данного знака зодиака могут устроить настоящий бунт из-за какой-то незначительной мелочи. Чтобы не провоцировать их на агрессию и излишнюю эмоциональность, необходимо просто честно озвучить свою позицию и подкрепить ее доводами. Овны обожают прямолинейных людей и не будут срываться на них почем зря.

Рак

Пожалуй, представители данного знака зодиака с легкостью могли бы возглавить рейтинг «самых сверхчувствительных и эмоциональных людей». Если Ракам вдруг покажется, что вы на них слишком сильно давите, они тут же устроят настоящую истерику. Чтобы заставить их успокоиться и позабыть о случившемся, необходимо проявить к ним немного чуткости, внимания и любви.

Лев

Представители данного знака зодиака от природы очень эмоциональны. Стоит лишь только ситуации выйти из под контроля, как они тут же вспыхивают словно спичка. В такие моменты их лучше не трогать, а то можно ненароком попасть под горячую руку и окончательно испортить с ними отношения.

Скорпион

Представители данного знака зодиака отличные манипуляторы и умеют скрывать свои чувства. Однако если зайти слишком далеко и ударить по больному, Скорпионы тут же взорвутся зодиакальным гневом и начнут мстить всем подряд.

Рыбы

Эмоциональные и ранимые представители данного знака зодиака терпеть не могут несправедливость в любом ее исполнении. В такие моменты их по-настоящему теребит и коробит. Чтобы успокоить Рыб, необходимо просто быть рядом с ними. Посидите с ними в тишине и дайте им возможность переварить информацию и подумать о случившемся.