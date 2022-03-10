Экстрасенс рассказала, как выбрать имя для ребенка, чтобы он был счастлив и здоров

Экстрасенсы убеждены, что судьба человека напрямую зависит от его имени. Специалисты, умеющие читать знаки судьбы и знающие, о чем говорят звезды, призывают родителей серьезнее подходить к выбору имени ребенка с самого рождения. Экстрасенс Светлана Проскурякова специально для Пятого канала рассказала о влиянии имени человека на его счастье и даже физическое здоровье. «Имя — это набор звуковых вибраций, на которые человек откликается всю жизнь. Эти вибрации созвучны его настроению, здоровью, успешности и так далее. Поэтому, когда родители выбирают имя для ребенка, на них лежит ответственность», — предупреждает специалист. Любой человек сделает все, что в его силах, ради счастья родного ребенка. Обычно родители задумываются над именем ребенка, пока он находится в утробе. Зачастую люди обращают внимание лишь на красоту звучания и значение имени, и это неплохо. «Хорошая новость: нет каких-то имен особенных или очень плохих. Есть свобода выбора и возможность давать то имя, которое нравится и созвучно фамилии и отчеству», — рассказала Проскурякова.