Два солнечных затмения в 2022 году, которые повлияют на вашу жизнь (и не всегда положительно)

Солнечные затмения, с которыми нам придется столкнуться в 2022 году, будут предшествовать лунным и откроют два коридора затмений, в результате чего события начнут развиваться стремительно.

Первое затмение пройдет с 30 апреля по 1 мая и увидеть его смогут только жители южной части Южной Америки. Однако это не значит, что остальных людей это явление не коснется.

Второе солнечное затмение произойдет 25 октября и наблюдать его можно будет в Европе, западной части Азии, на северо-востоке Африки, а также Ближнем Востоке.