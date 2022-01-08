Два солнечных затмения в 2022 году, которые повлияют на вашу жизнь (и не всегда положительно)Астрологи рассказали о коридорах затмений, которые затронут разные сферы.
Солнечные затмения, с которыми нам придется столкнуться в 2022 году, будут предшествовать лунным и откроют два коридора затмений, в результате чего события начнут развиваться стремительно.
Первое затмение пройдет с 30 апреля по 1 мая и увидеть его смогут только жители южной части Южной Америки. Однако это не значит, что остальных людей это явление не коснется.
Второе солнечное затмение произойдет 25 октября и наблюдать его можно будет в Европе, западной части Азии, на северо-востоке Африки, а также Ближнем Востоке.
Астрологи напоминают, что солнечные затмения являются своеобразной отправной точкой какого-либо процесса, помогая полностью изменить прежние установки (другими словами, если вы ждали знак, что нужно прошлое оставить в прошлом и начать все с чистого листа, то вот он). Кроме того, подобные процессы влияют не только на психоэмоциональное, но и на физическое состояние. Именно поэтому многие люди могут столкнуться с обострением хронических заболеваний, общим недомоганием, проблемами сердечно-сосудистой системы и прочими неприятностями. Чтобы улучшить свое состояние, необходимо в этот период отказаться от поездок на дальние расстояния, избегать перенапряжения и стрессовых ситуаций и побольше отдыхать.
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