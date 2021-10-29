Душа нараспашку: какие 3 знака зодиака считаются самыми общительными

Близнецы

Представители данного знака зодиака рождены настоящими экстравертами. Они обожают общаться и готовы заниматься этим сутки напролет. Близнецы могут поддерживать диалог с любым человеком, даже с малознакомым, ведь им нравится обмениваться эмоциями и энергией.

Стрелец

Люди этого созвездия лучше остальных умеют располагать к себе, что окружающие неосознанно тянутся к ним. В Стрельцах привлекают общительность и открытость, а также умение выслушать собеседника, проявляя настоящий интерес к нему, и дать дельный совет.

Весы

Весы считаются настоящими мастерами говорить по душам. Они могут выслушать собеседника и пережить его эмоции: как искренне порадоваться, так и посочувствовать. Люди, рожденные в октябре, умеют сглаживать конфликты и поднимать всем настроение, поскольку обладают развитыми коммуникативными навыками.