Дружба — не их конек: знаки зодиака, которым сложно заводить приятельские отношения
Раки
Хотя представители данного знака довольно-таки общительные, но любят контактировать с большим количеством людей исключительно на уровне знакомых. Дружеские отношения их мало интересуют, поскольку впустить в свой близкий круг непроверенного человека Раки не желают.
Водолеи
Как сообщила астролог, в большинстве своем Водолеи оказываются интровертами, в связи с чем с трудом заводят друзей. У них большие проблемы с доверием, им кажется, что якобы все вокруг их не любят и хотят использовать.
Девы
Девы обычно становятся преданными друзьями, но попасть в их близкий круг весьма сложно. К тому же стать их приятелем готов не каждый, ведь характер у этого знака непростой, а мириться с дерзостью и прямолинейностью трудно.
Близнецы
Близнецы четко разделяют понятия «друг» и «знакомый». Поэтому последним можно рассчитывать только на поверхностный и быстрый диалог. Однако и друзьям этого знака тоже приходится нелегко. Ведь Близнецы привыкли брать, а не давать, то есть, ничего не прибавляя, заберут по максимуму, пишет rsute.
Рыбы
В этом случае преградами для дружеских отношений оказались застенчивость и стеснительность. Рыбам кажется, что никто не хочет с ними дружить, отметила Руби Миранда. А даже если кто-то и окажется в их близком кругу, маловероятно будет рад общению с человеком, взгляды на жизнь которого пронизаны негативом.
Весы
По общению Весы кажутся дружелюбными, открытыми, позитивными и спокойными. Но на самом деле они не любят людей, а значит, и контакты с ними. Кому-то может показаться, что он находится в близком кругу у представителей данного знака. Впрочем, это только иллюзия, созданная за счет хитрости, скрытности и замкнутости.
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