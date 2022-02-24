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Дружба — не их конек: знаки зодиака, которым сложно заводить приятельские отношения

У некоторых людей возникают сложности с налаживанием контакта с окружающими. В результате у них не получается завязать дружеские отношения. По мнению американского астролога Руби Миранды, на это влияет знак зодиака, под которым рожден человек.
Дружба — не их конек: знаки зодиака, которым сложно заводить приятельские отношения

Раки

Хотя представители данного знака довольно-таки общительные, но любят контактировать с большим количеством людей исключительно на уровне знакомых. Дружеские отношения их мало интересуют, поскольку впустить в свой близкий круг непроверенного человека Раки не желают.

Водолеи

Как сообщила астролог, в большинстве своем Водолеи оказываются интровертами, в связи с чем с трудом заводят друзей. У них большие проблемы с доверием, им кажется, что якобы все вокруг их не любят и хотят использовать.

Девы

Девы обычно становятся преданными друзьями, но попасть в их близкий круг весьма сложно. К тому же стать их приятелем готов не каждый, ведь характер у этого знака непростой, а мириться с дерзостью и прямолинейностью трудно.

Близнецы

Близнецы четко разделяют понятия «друг» и «знакомый». Поэтому последним можно рассчитывать только на поверхностный и быстрый диалог. Однако и друзьям этого знака тоже приходится нелегко. Ведь Близнецы привыкли брать, а не давать, то есть, ничего не прибавляя, заберут по максимуму, пишет rsute.

Рыбы

В этом случае преградами для дружеских отношений оказались застенчивость и стеснительность. Рыбам кажется, что никто не хочет с ними дружить, отметила Руби Миранда. А даже если кто-то и окажется в их близком кругу, маловероятно будет рад общению с человеком, взгляды на жизнь которого пронизаны негативом.

Весы

По общению Весы кажутся дружелюбными, открытыми, позитивными и спокойными. Но на самом деле они не любят людей, а значит, и контакты с ними. Кому-то может показаться, что он находится в близком кругу у представителей данного знака. Впрочем, это только иллюзия, созданная за счет хитрости, скрытности и замкнутости.

Фото: freepik.com

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