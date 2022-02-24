Дружба — не их конек: знаки зодиака, которым сложно заводить приятельские отношения

Раки

Хотя представители данного знака довольно-таки общительные, но любят контактировать с большим количеством людей исключительно на уровне знакомых. Дружеские отношения их мало интересуют, поскольку впустить в свой близкий круг непроверенного человека Раки не желают.

Водолеи

Как сообщила астролог, в большинстве своем Водолеи оказываются интровертами, в связи с чем с трудом заводят друзей. У них большие проблемы с доверием, им кажется, что якобы все вокруг их не любят и хотят использовать.

Девы

Девы обычно становятся преданными друзьями, но попасть в их близкий круг весьма сложно. К тому же стать их приятелем готов не каждый, ведь характер у этого знака непростой, а мириться с дерзостью и прямолинейностью трудно.