Друг в беде не бросит: какие знаки зодиака считаются самыми преданными друзьями

Телец

В рейтинге самых лучших друзей лидируют Тельцы. Они становятся настоящей опорой для своих близких: их ценят и уважают, в любой момент готовы прийти к ним на помощь, всегда выслушают и дадут совет. Однако далеко не каждый может войти в этот ближний круг, так как тоже ценят верность и доверие в людях.

Дева

Представители данного знака зодиака весьма придирчиво подходят к выбору друзей. Если же человек оказался открытым и внимательным, значит, соответствует требованиям Дев. Это означает, что ему повезло с преданным и надежным другом, который, как и Тельцы, всегда готов помочь.

Рыбы

Поделиться самым сокровенным, излить душу, получить совет и быть уверенным, что об этом никто другой не узнает, можно только с Рыбами. Они считаются самыми надежными друзьями, которые ценят искренность и верность, а также умеют хранить секреты.