Доверяй, но проверяй: какие 5 знаков зодиака считаются самыми ревнивыми

Стрелец

Несмотря на свою вспыльчивость, представительницы данного знака долго борются с ревностью и скрывают свои настоящие чувства. Однако эта сдержанность имеет накопительных эффект, а значит, «взрыв» неизбежен, если играть с ее доверием. Женщина-Стрелец предпочитает верность, чего ждет и от партнера, а также для нее важно доверие, которое позволяет не ограничивать ее свободу.

Овен

Огненный знак характеризует эмоциональных и импульсивных женщин, потому если они усомнятся в преданности партнера, без скандалов не обойдетесь. Мужчинам в паре с Овнами надо быть готовыми к истерике, в порывах которой их будто обольют грязью.

Лев

Третье место в рейтинге получил также огненный знак в связи со своим пылким характером. Женщины, рожденные под этим знаком, очень гордые, при малейшем сомнении в верности навсегда отвернутся от мужчины. Они любят комплименты и признания в чувствах, а также подарки и сюрпризы.

Скорпион

Самый сложный знак наделяет своих представительниц повышенным чувством ревности. Чтобы вывести из себя женщину-Скорпиона, мужчинам достаточно как-то не так посмотреть в сторону другой девушки. Они однолюбы, чего ждут и от партнеров. Таким особам не нравится даже то, что избранник решил провести время без нее.

Рыбы

Конечно, Рыбы не обладают сложным характером, как Скорпионы или пылким темпераментом как Львы, но это не лишает их возможности быть главными ревнивцами. Для женщин этого знака свойственны эмоциональность, непредсказуемость и неуверенность в себе, что провоцирует приступы ревности. Невзирая на важность верности, они могут изменить назло партнеру, якобы проучив их.