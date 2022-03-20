Для Львов — июль, для Дев — март: какой месяц года будет худшим для каждого знака зодиака

У каждого человека есть любимый месяц, когда все складывается в его пользу, погода благоприятно влияет на настроение и жизнь играет яркими красками. Однако бывают и такие периоды, при которых хочется рвать волосы на голове и прятаться в одеяло. Астрологи поделились с Пятым каналом, как разные месяцы влияют на каждый знак зодиака.

Овен — июль

Для любителей нежаркой погоды июли станет самым неблагоприятным месяцем. Вспыльчивые Овны будут чувствовать себя подавленными первый месяц лета. Старайтесь избегать конфликтов, потому что ссоры не приведут вас ни к чему хорошему и только подарят негативные эмоции, которых у вас будет итак предостаточно.

Телец — декабрь

Для Тельцов самым трудным месяцем станет декабрь. Для многих людей конец года становится хлопотным и непростым: постоянные пробки в 9 баллов, очереди в магазинах, столпотворение в метро. Однако для представителей этого знака зодиака декабрь станет очень тяжелым. Постарайтесь не ссориться со своей второй половинкой, потому что к компромиссу прийти не удастся все равно. Если же конфликт все же произойдет, новогоднее чудо поможет растопить ваши сердца.

Близнецы — февраль

Для представителей воздушной стихии последний месяц зимы оказался непростым. Постарайтесь принимать взвешенные решения в этот период, даже когда выбор слишком сложный.

Рак — март

В первый месяц весны Ракам важно спокойно относиться к возможным конфликтам со своей второй половинкой. Свободным представителям этого знака зодиака свидания стоит отложить на более благоприятный месяц.

Лев — июль

В преддверии своего дня рождения многие Львы потерпят ряд неудач в профессиональной сфере. Старайтесь не засиживаться на работе допоздна, ведь это не приведет ни к чему хорошему. В отличие от Раков свидания Львов точно нельзя назвать неудачными.

Дева — март

У этих представителей зодиакального круга первый месяц весны станет не самым удачным: то ремонт затянулся, то на работе проблема, то молоко убежало. Тем не мене, сейчас все проблемы остались позади. Вторая половина года принесет вам только приятные хлопоты. Главное - мыслить позитивно.