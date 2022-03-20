Для Львов — июль, для Дев — март: какой месяц года будет худшим для каждого знака зодиака
У каждого человека есть любимый месяц, когда все складывается в его пользу, погода благоприятно влияет на настроение и жизнь играет яркими красками. Однако бывают и такие периоды, при которых хочется рвать волосы на голове и прятаться в одеяло. Астрологи поделились с Пятым каналом, как разные месяцы влияют на каждый знак зодиака.
Овен — июль
Для любителей нежаркой погоды июли станет самым неблагоприятным месяцем. Вспыльчивые Овны будут чувствовать себя подавленными первый месяц лета. Старайтесь избегать конфликтов, потому что ссоры не приведут вас ни к чему хорошему и только подарят негативные эмоции, которых у вас будет итак предостаточно.
Телец — декабрь
Для Тельцов самым трудным месяцем станет декабрь. Для многих людей конец года становится хлопотным и непростым: постоянные пробки в 9 баллов, очереди в магазинах, столпотворение в метро. Однако для представителей этого знака зодиака декабрь станет очень тяжелым. Постарайтесь не ссориться со своей второй половинкой, потому что к компромиссу прийти не удастся все равно. Если же конфликт все же произойдет, новогоднее чудо поможет растопить ваши сердца.
Близнецы — февраль
Для представителей воздушной стихии последний месяц зимы оказался непростым. Постарайтесь принимать взвешенные решения в этот период, даже когда выбор слишком сложный.
Рак — март
В первый месяц весны Ракам важно спокойно относиться к возможным конфликтам со своей второй половинкой. Свободным представителям этого знака зодиака свидания стоит отложить на более благоприятный месяц.
Лев — июль
В преддверии своего дня рождения многие Львы потерпят ряд неудач в профессиональной сфере. Старайтесь не засиживаться на работе допоздна, ведь это не приведет ни к чему хорошему. В отличие от Раков свидания Львов точно нельзя назвать неудачными.
Дева — март
У этих представителей зодиакального круга первый месяц весны станет не самым удачным: то ремонт затянулся, то на работе проблема, то молоко убежало. Тем не мене, сейчас все проблемы остались позади. Вторая половина года принесет вам только приятные хлопоты. Главное - мыслить позитивно.
Весы — февраль
Последний месяц весны не принесет вам счастливых дней. Весам придется столкнуться с рядом эмоциональных проблем. Постарайтесь, сильно не закапываться в это состояние и позвольте себе пережить каждую негативную эмоцию. Не переживайте! Апатия бесследно пройдет с приходом весны. Теплое солнце заставит вас взглянуть на жизнь по-новому.
Скорпион — июль
Первый месяц лета для рожденных под этим знаком зодиака станет не очень простым. Постарайтесь избегать конфликтов, контролируйте эмоции и занимайтесь любимым делом, чтобы прожить этот месяц без потери близких друзей.
Стрелец — апрель
Апрель станет для Стрельцов месяцем финансовых трудностей. Возможно, вас ждет столкновение с мошенниками или кража денег. Будьте начеку.
Козерог — март
Не отличающиеся коммуникативными навыками рожденные под этим знаком зодиака испытывают ряд сложностей в общении. Вам предстоит неоднократно вступить в спор, чтобы доказать точку зрения. Но не переборщите. Постарайтесь безэмоционально защищать свое мнение.
Водолей — июль
Июль станет для Водолеев переломным месяцем. Этот период на все сто проверит прочность ваших любовных отношений. Постарайтесь научиться принимать минусы других людей, иначе вы останетесь одиноки.
Рыбы — март
Рыбам в марте не раз предстоит встать перед выбором: куда потратить оставшиеся на заработной карте гроши. Вам остается запастись терпением и постараться изменить финансовую ситуацию.
Фото и видео: Passion.ru, pexels