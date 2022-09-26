Деньги потекут рекой: знаки зодиака, которые разбогатеют в октябре 2022 года

Близнецы

Звезды обещают, что для представителей данного знака зодиака в середине осени наступит удачный период. Недавняя покупка, продажа или открытие собственного бизнеса могут принести Близнецам хороший доход и обеспечить безбедное существование.

Скорпион

По словам астрологов, представителей данного знака зодиака в октябре ожидает неожиданное денежное поступление. С большой долей вероятности Скорпионам предложат прибавку к зарплате, вернут долг или начислят социальную выплату.

Стрелец

В октябре представителям данного знака зодиака протянут руку помощи родственники или друзья. Близкие люди помогут Стрельцам поправить материальное положение в октябре, оплатят дорогостоящую покупку или поездку в другую страну.