15:00, 26 сентября 2022
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Деньги потекут рекой: знаки зодиака, которые разбогатеют в октябре 2022 года
Passion.ru решил выяснить, каким представителям зодиакального круга улыбнется удача и удастся сорвать большой куш во второй месяц осени.
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Близнецы
Звезды обещают, что для представителей данного знака зодиака в середине осени наступит удачный период. Недавняя покупка, продажа или открытие собственного бизнеса могут принести Близнецам хороший доход и обеспечить безбедное существование.
Скорпион
По словам астрологов, представителей данного знака зодиака в октябре ожидает неожиданное денежное поступление. С большой долей вероятности Скорпионам предложат прибавку к зарплате, вернут долг или начислят социальную выплату.
Стрелец
В октябре представителям данного знака зодиака протянут руку помощи родственники или друзья. Близкие люди помогут Стрельцам поправить материальное положение в октябре, оплатят дорогостоящую покупку или поездку в другую страну.
Фото: freepik.com