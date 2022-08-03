Деньги их не любят: топ-5 главных транжир по знаку зодиака

Овен

Представители данного знака зодиака предпочитают наслаждаться жизнью в полной мере и не считают денег, если это касается осуществления их желаний и планов. Овны достаточно импульсивны и именно из-за этого часто остаются на мели.

Рак

Представители данного знака зодиака никогда не следят за ценами и могут спустить любую сумму на сиюминутную прихоть. Ракам очень сложно бороться с искушением, но еще сложнее взять ответственность за свои поступки и признать, что они просто не умеют обращаться с деньгами.

Лев

Представители данного знака зодиака вечно мнят себя исключительными благодетелями, помогающими всем и вся. Именно из-за напускной щедрости и любви к роскоши у них постоянно наблюдается нехватка денежных средств. Львы пытаются наладить финансовый поток, но импульсивные решения и жажда пустить пыль в глаза зачастую мешают этому процессу.

Весы

Представители данного знака зодиака предпочитают жить не по средствам. Они представляют себя богатыми и знаменитыми, поэтому спускают каждую копейку на дорогостоящие наряды или предметы роскоши. В итоге это приводит к тому, что в их кошельке постоянно нет денег, да и кредитные организации не спешат выдавать новый займ.

Скорпион

Представители данного знака зодиака обожают рисковать, в том числе и в денежных вопросах. У Скорпионов вечно не хватает средств на осуществление своих грандиозных планов и авантюр. Если бы не этот досадный факт, они давно бы замахнулись на что-то выдающееся и баснословно дорогое.