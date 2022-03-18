Денежный апрель: 4 знака зодиака, которые разбогатеют в следующем месяце

Овны

Финансовое положение Овнов в следующем месяце будет заметно улучшаться. Им будут не страшны кризисы, а даже, напротив, апрель станет благоприятным временем для крупных и серьезных покупок. Тогда траты на автомобили, недвижимость, ценные бумаги не останутся только статьей расходов, но и поспособствуют еще больше привлечению денежной энергии.

Тельцы

Среди привлекающих богатство знаков зодиака оказались и Тельцы. Причем у них рост доходов не ограничится только вторым весенним месяцем, но будет наблюдаться в последующие периоды. Между тем астролог предупредила, что если прибыль связана с инвестициями, стоит с осторожностью подбирать варианты для вложений.

Раки

Раки особенно заслуживают награды Вселенной, поскольку долгое время усердно работали. Для этого знака золотая жила окажется на рынке недвижимости. Так, достичь своих целей удастся путем покупки, продажи и сдачи в аренду помещений, пишет «Профиль».

Львы

Фортуна в этом сезоне сопутствует и Львам. Впрочем, весь 2022 год для представителей этого знака связан с финансовым ростом. Причем дела пойдут в гору во многих сферах длительности, потому выбор источника дохода зависит только от предпочтений человека. К тому же укрепить денежные перспективы поможет появление соратника — нового делового партнера.