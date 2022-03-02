Денежная магия чисел: как рассчитать свой финансовый код для привлечения богатства

Данный секретный денежный код заложен в дате рождения каждого человека. В связи с чем для его определения потребуется несколько действий, в результате которых обычно получается четыре однозначных числа.

По словам эксперта, потребуется число даты рождения, месяца, года и сумма всех взятых чисел. К примеру, если человек родился 01.01.2022, тогда нужно складывать следующим образом:

0+1=1;

0+1=1;

2+0+2+2=6;

1+1+6=8.

Значит, финансовый код человека, рожденного в обсуждаемый день, будет 1168.