Денежная магия чисел: как рассчитать свой финансовый код для привлечения богатства
Данный секретный денежный код заложен в дате рождения каждого человека. В связи с чем для его определения потребуется несколько действий, в результате которых обычно получается четыре однозначных числа.
По словам эксперта, потребуется число даты рождения, месяца, года и сумма всех взятых чисел. К примеру, если человек родился 01.01.2022, тогда нужно складывать следующим образом:
- 0+1=1;
- 0+1=1;
- 2+0+2+2=6;
- 1+1+6=8.
Значит, финансовый код человека, рожденного в обсуждаемый день, будет 1168.
Этот код необходимо часто использовать в различных делах, но при этом никому об этом не говорить. Его можно использовать как пароль от банковской карты или записать на листке, который затем следует спрятать в кошелек, предлагает Любовь Лихтман.
Однако нумеролог уточнила, что такие данные не являются ключом к богатству. Как известно, деньги сами себя не заработают. Поэтому необходимо прилагать усилия, а код при этом поспособствует удаче, пишет rsute.
Фото: freepik.com