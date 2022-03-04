Дамочка с перчинкой: у женщин каких знаков зодиака самый сложный характер

Львы

Женщины этого знака зодиака занимают первое место в рейтинге. Их с детства окружают любовью и заботой, а к хорошему быстро привыкаешь. Поэтому в браке они требуют такого же отношения, а когда недополучают желаемого, становятся злыми. Причем взамен ничего не отдают.

Скорпионы

Следом идут женщины-Скорпионы. Их личная жизнь усложняется из-за излишней эмоциональности. Дома часто бывают скандалы, вызванные мелкими причинами.