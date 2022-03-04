Дамочка с перчинкой: у женщин каких знаков зодиака самый сложный характер
Львы
Женщины этого знака зодиака занимают первое место в рейтинге. Их с детства окружают любовью и заботой, а к хорошему быстро привыкаешь. Поэтому в браке они требуют такого же отношения, а когда недополучают желаемого, становятся злыми. Причем взамен ничего не отдают.
Скорпионы
Следом идут женщины-Скорпионы. Их личная жизнь усложняется из-за излишней эмоциональности. Дома часто бывают скандалы, вызванные мелкими причинами.
Раки
Возлюбленные Раков всегда будут окружены заботой. Но иногда интерес представительниц этого знака сильно завышен, такое поведение называют гиперопекой. Такое давление не каждый способен выдержать.
Девы
На четвертом месте оказались Девы. Они довольно-таки привлекательны и будто приманивают к себе противоположный пол. Однако в отношениях с ними будет нелегко, потому что требования ко второй половине высоки.
Близнецы
Такие дамы способны ранить сердце любимого. Близнецы, по мнению астрологов, сплетницы и изменщицы, пишет «Экономика сегодня».
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