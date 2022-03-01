Числа правду говорят: номер квартиры и дата рождения подскажут, какие болезни для вас опасны

Нумерология говорит о том, что на судьбу человека могут влиять не только события, которые происходят с ним ежедневно, но и цифры: даты рождения, номер машины, телефона, личных документов и даже квартиры. Как передает «Пятый канал», если вы хотите, чтобы числа рассказали о вас, просто сложите все цифры даты своего дня рождения (например, 01.01.2022 = 1+1+2+2+2=8 с суммой номера вашей квартиры — например (кв. 16= 1+6= 7) — и получите исходную цифру (8+7=15=1+5=6).

Единица может сулить радость и счастье. Если вам выпала эта цифра, то у вас прекрасное здоровье, но не забывайте заботиться о сердце. В периоды изменений погодных условий вы плохо себя чувствуете, поэтому не забывайте больше гулять и заниматься спортом.

Если вам выпала двойка, то вы очень эмоциональный человек. Постарайтесь меньше переживать, ведь ваше здоровье зависит именно от эмоционального состояния. К сожалению, вы подвержены переменчивым настроениям, от этого страдает ваша нервная система и желудочно-кишечный тракт.

Тройка — число энергии. Вы очень активны, поэтому в потоке дел можете перехватывать болезни других людей. Постарайтесь замедлиться, чтобы укрепить иммунитет.

Если вам выпала четверка, то обратите внимание на свое здоровье. Постарайтесь вести здоровый образ жизни, чтобы любые воспалительные процессы проходили скорее.

Пятерка свидетельствует о том, что вы склонны к полноте. Научитесь контролировать себя, тогда ваше тело будет здоровым и энергичным.

Если вы получили шестерку, то ваше здоровье зависит от того, как вы питаетесь. Старайтесь углубиться в тему правильного питания и пейте больше воды.

Семерка — цифра стабильности. Старайтесь следить за своим эмоциональным состоянием, копите энергию, ведь именно она может поддерживать ваше здоровье.

Если вам попалась восьмерка, то ждите сюрпризов. Будьте мобильны, принимайте любые повороты судьбы и старайтесь следить за своим сердечным ритмом.