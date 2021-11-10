Четыре знака зодиака, которым труднее остальных построить отношения

Дева

Люди этого знака постоянно стремятся к идеалу во всех сферах своей жизни. Такие же требования возникают и при поиске второй половины, а они, мягко говоря, завышены. В связи с этим им трудно найти любовь и построить счастливые отношения. Таким образом, Дева будет искать пару, пока не найдет человека, который совпадает с ней как второй кусочек пазла.

Скорпион

Со Скорпионами трудно ужиться, поскольку они не терпят лжи. Их партнерам следует быть готовыми к постоянной правде, которая чаще всего ранит. Кроме того, они скрывают свои чувства, что заставляет избранников сомневаться в искренней любви. Однако если довериться Скорпионам и принять их непростой характер, можно получить верного, заботливого и любящего партнера.

Стрелец

Представители данного знака зодиака привлекают своим постоянством и открытостью, но и у них есть недостатки. Стрельцы по своей натуре привыкли рассчитывать исключительно на себя, потому стараются не привязываться к другим людям, а держать дистанцию. Они готовы распрощаться со свободной жизнью лишь взамен на преданность любимого.

Водолей

Водолеи больше всего на свете любят себя, конечно, это правильно. Между тем удовольствие от отношений с самим собой не позволяет приблизиться к настоящей любви. Если вы сможете перенаправить их внимание на себя и постоянно интересовать их, отвлекая от собственного «Я», найдете любящего и честного избранника.