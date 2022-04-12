Чем опасны несдержанные обещания: 2 случая, когда лучше промолчать

Для начала следует отметить, на какие жизненные аспекты влияют обещания. В первую очередь действует правило бумеранга. Посыл отправляется во вселенную, которая должна помочь в его реализации. «Если человек и не планировал ничего делать, то и результат для него может быть крайне опасным. Вселенная воспринимает это как обман и, словно бумерангом, возвращает наказание за неправду. В дальнейшем это может замедлить прямую энергетическую связь и достучаться с реальными желаниями станет сложнее», — предупредили специалисты.

Когда человек не держит слово, уровень доверия у окружающих к нему значительно снижается, теряется самоуважение, ослабевает удача, притягиваются беды, иногда ухудшается здоровье, уходят близкие люди, начинается продолжительная черная полоса в жизни, вселенная перестает слышать просьбы, пишет Мagistika.

В частности, существует два обещания, которые нельзя давать ни в каком случае. Фраза «Мы всегда будем вместе» изначально связана с обманом. Жизнь настолько непредсказуема, что в подобные планы вмешиваются различные и редко приятные обстоятельства. Например, если один из влюбленных заболеет, та же участь будет ждать и второго.

Также обещания, связанные с тем, что человек никогда не бросит любимую, заведомо ложные. Никто не может быть уверен, что проживет с избранником всю жизнь. Порой судьба нам готовит самые неожиданные повороты. Таким образом, даже в новых и счастливых отношениях будет установлена крепкая эмоциональная связь с тем, кому были адресованы слова «Я не брошу тебя никогда».