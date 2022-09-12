Будут рядом при любых обстоятельствах: топ-5 самых верных знаков зодиака

Телец

Представители данного знака зодиака весьма самоотверженны и достаточно серьезно относятся к отношениям. Если уж Тельцы влюбляются, то они делают буквально все для своих партнеров. И если они решили, что это действительно их человек, то никто (и ничто) не сможет переубедить их в обратном.

Рак

Представители данного знака зодиака могут простить своему партнеру многое, но только не ложь и обман. Раки достаточно лояльно относятся к слабостям (или причудам) избранника и если уж берут на себя обязательства за кого-то, то остаются верны своему решению до самого конца.

Лев

Представители данного знака зодиака достаточно эмоциональны и вспыльчивы. Они яростно будут защищать свои отношения и отстаивать своего избранника, даже если им придется идти против всех. Львы действительно могут быть эгоцентричны, но при этом они при любых обстоятельствах будут поддерживать близких им людей.

Весы

Представители данного знака зодиака очень романтичны и преданы, им просто не придет в голову плести интриги в отношениях или делать нечто такое, что может скомпрометировать их перед партнером. Весы с легкостью уравновешивают различные аспекты своей жизни и могут похвастаться крепкими и гармоничными отношениями, проверенными временем.

Скорпион

Несмотря на то, что Скорпионы бывают достаточно эпатажными и непредсказуемыми, именно они считаются одними из самых верных представителей зодиакального круга. На них действительно можно положиться, даже когда кажется, что весь мир настроен против тебя.