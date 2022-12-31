Будут при деньгах: названы знаки зодиака, которым в 2023 году улыбнется финансовая удача

Остались считанные часы до 2023 года. В связи с этим многих людей интересует, что нам приготовил год Черного Кролика? Ждать ли успеха в любовных делах, и каким будет финансовый прогноз? К счастью, у астрологов уже есть ответ на последнюю часть вопроса. Татьяна Зорина назвала знаки зодиака, которые точно будут при деньгах в 2023 году.

По словам эксперта, Овнов ждет материальная стабильность. Они станут счастливыми обладателями денежных выплат. Возможно, это будет премия или социальная помощь.

Ответственных Тельцов грядущий год порадует повышением заработной платы. К слову, для Вас выгодным вложением станет покупка бытовой техники.

Близнецам Черный Кролик принесет изменения в работе. Вероятнее всего, Вы получите более выгодное предложение и уйдете со старого места. Также будет шанс получить новый навык и пройти курсы повышения квалификации.

Девы также смогут улучшить свое материальное состояние, только это произойдет не из-за их активной деятельности, а благодаря помощи близких людей. Татьяна советует Вам воспользоваться этой суммой с умом и выгодно инвестировать ее.

Творческим Скорпионам также улыбнется удача. В 2023 году Вы можете смело монетизировать свое хобби.

Настоящими баловнями судьбы окажутся Стрельцы. Представители данного знака зодиака получат долгожданное повышение на работе, которое Вас порадует увеличившейся в разы зарплатой. Этот год станет подходящим моментом для того, чтобы Вы создали себе финансовую подушку безопасности.

Редакция «Passion.ru» поздравляет Вас с наступающим Новым годом!