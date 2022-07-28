Будет жарко: топ-5 знаков зодиака с высоким либидо

Близнецы

Представители данного знака зодиака настолько активны и неутомимы, что готовы предаваться любовным утехам дни напролет. К тому же Близнецы достаточно любопытны, поэтому в постели с ними точно никогда не будет скучно и однообразно.

Телец

Представители данного знака зодиака обожают тактильность, ласки и эксперименты. Они всегда знают, как сделать так, чтобы ночь получилась незабываемой и максимально страстной.

Лев

Представители данного знака зодиака достаточно раскрепощенные и креативные. Львы обладают высоким либидо и никогда не откажутся попробовать что-то новое.

Скорпион

Представители данного знака зодиака являются очень страстными, неутомимыми и чувственными любовниками. Скорпионы с радостью раскроют новые интимные грани партнера и обучат его своим фирменным фишкам.

Рыбы

Представители данного знака зодиака только с виду кажутся скромными и застенчивыми. На самом деле Рыбы знают толк в любовных утехах и выстраивают процесс таким образом, чтобы доставить наивысшее удовольствие партнеру.