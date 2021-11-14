Будет жарко! Топ-4 самых горячих любовников по знаку зодиака

Представителями данного знака управляет Венера, планета любви, поэтому им просто непростительно дать маху в постели. Тельцы действительно очень чувственны, нежны, сексуальны и раскрепощены, поэтом вам останется только довериться их талантам и получить удовольствие. Они обожают повышать градус страсти перед сексом, поэтому большое значение отдают прелюдиям и играм. Для них это своеобразный способ самовыражения, и они точно знают в этом толк.

Весы

Представители данного знака зодиака также управляются Венерой и поэтому очень большое значение отдают именно интимной стороне отношений. Весы являются элегантными любовниками, устраивая целое шоу или сексуальное действо для своего партнера. Они действительно щедры на чувства, любят доставлять удовольствие своей второй половинке и точно знают, как воплотить самые смелые сексуальные фантазии. Другими словами, для них важен сам процесс, а яркая кульминация будет лишь приятным бонусом в этом чувственном действе.