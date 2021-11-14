Будет жарко! Топ-4 самых горячих любовников по знаку зодиака

Будет жарко! Топ-4 самых горячих любовников по знаку зодиакаЗвезды рассказали, кто может свести своих партнеров с ума в постели!
Телец
Представителями данного знака управляет Венера, планета любви, поэтому им просто непростительно дать маху в постели. Тельцы действительно очень чувственны, нежны, сексуальны и раскрепощены, поэтом вам останется только довериться их талантам и получить удовольствие. Они обожают повышать градус страсти перед сексом, поэтому большое значение отдают прелюдиям и играм. Для них это своеобразный способ самовыражения, и они точно знают в этом толк.
Весы
Представители данного знака зодиака также управляются Венерой и поэтому очень большое значение отдают именно интимной стороне отношений. Весы являются элегантными любовниками, устраивая целое шоу или сексуальное действо для своего партнера. Они действительно щедры на чувства, любят доставлять удовольствие своей второй половинке и точно знают, как воплотить самые смелые сексуальные фантазии. Другими словами, для них важен сам процесс, а яркая кульминация будет лишь приятным бонусом в этом чувственном действе.
Фото: kinopoisk.ru
Скорпион
Представители данного знака зодиака отличные манипуляторы в обычной жизни и такие же страстные умельцы в постели. Им удивительным образом удается подстроиться под настроение партнера и выстроить сексуальную игру таким образом, чтобы доставить наивысшее удовольствие и яркие эмоции. Порой кажется, что они даже спят с Камасутрой, настолько изобретательны и активны они во время занятий любовью. Скорпионы действительно обожают эксперименты и новые позы, но при этом чувствуют тонкую грань и черту, за которую переходить все же не стоит.
Рыбы
Это только на первый взгляд кажется, что представители данного знака зодиака скромные и ранимые. В постели они раскрываются по полной и могут устроить своему партнеру незабываемый секс-марафон. Рыбы очень чувственные и точно знают, куда надавить и где погладить, чтобы вторая половинка испытала всю гамму чувств. Если вам удалось оказаться в постели с этим знаком зодиака, то приготовьтесь к чувственной прелюдии и яркому финалу.
Фото: kinopoisk.ru