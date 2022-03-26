«Будь начеку и знай врага в лицо»: астрологи назвали недругов каждого знака зодиака
В мире всегда была актуальна тема дружбы и вражды. Неспроста всем с детства известна поговорка: «Держи друзей близко, а врагов еще ближе». По мнению астрологов, эта тема актуальна по сей день. Специалисты по зодиакальному кругу назвали знаки зодиака, которые не найдут общий язык, сообщает Пятый канал.
Овны
Рожденные с 21 марта по 20 апреля точно не поладят с Близнецами, которые склонны к апатии и депрессии. Жизнерадостные и общительные Овны на дух не переносят пассивных и тихих людей.
Телец
Представители стихии Земля очень страстные и бескомпромиссные люди. Тельцы не найдут общий язык с себе подобными Козерогами. Жадность и алчность, как одни из качеств Козерогов, оттолкнут рожденных с 21 апреля по 20 мая.
Близнецы
Близнецы склонны к апатии, плохому настроению и даже депрессии. Этот знак зодиака всеми силами будет цепляться за веселых и жизнерадостных представителей зодиакального круга. Однако активные и неординарные Рыбы точно не станут их компаньонами.
Рак
Раки обожают личное пространство и всегда нуждаются в уединении. Для представителей данного знака тяжело будет найти общий язык с сложными и нуждающимися во внимании Скорпионами.
Лев
Львы любят власть и привыкли считать себя королями леса. Они держат в ближайшем кругу покорных людей. Поэтому туда закрыт вход для властолюбивых Дев.
Дева
Чистота и порядок - приоритеты в окружающей среде для Дев. Они не потерпят хаоса, неточности и бардака, которые сопровождают Водолеев ежедневно.
Весы
Добродушные, отзывчивые и миролюбивые Весы любят видеть в людях такие же качества. Они никогда не уживутся с теми, кто ими командует и творит несправедливость. Рожденные с 23 сентября по 22 октября Весы не найдут общего языка с импульсивными Овнами.
Скорпион
Скорпионы очень сложные по характеру люди. Они не подпускают близко многих представителей зодиакального круга, однако взбалмошным и легкомысленным Водолеям уж точно никогда не стать их ближайшими друзьями.
Стрелец
Уверенные в себе и своих поступках Стрельцы привыкли видеть в своем окружении таких же жизнерадостных и добрых людей, какими они являются сами. Они относятся ко всем людям с пониманием, поэтому не имеют врагов.
Козерог
Активные и неутомимые Козероги всегда устремлены вперед. Их постоянно заботит будущее, поэтому зачастую они не успевают насладиться моментом. Медлительный Рак точно не станет им хорошим другом.
Водолей
Водолеи обожают движение. Они всегда ведут активный образ жизни и стремятся спонтанно проживать каждый день. Если все идет по расписанию, то у представителей этого знака начинается апатия и паника. Именно поэтому для них не станет хорошим другом Телец, который имеет списки на все случаи жизни.
Рыбы
Ранимые Рыбы привыкли видеть рядом добродушных и милых людей. Бодрые и резкие Стрельцы не смогут поладить с ними.
Фото и видео: East News; Passion.ru