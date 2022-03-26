«Будь начеку и знай врага в лицо»: астрологи назвали недругов каждого знака зодиака

В мире всегда была актуальна тема дружбы и вражды. Неспроста всем с детства известна поговорка: «Держи друзей близко, а врагов еще ближе». По мнению астрологов, эта тема актуальна по сей день. Специалисты по зодиакальному кругу назвали знаки зодиака, которые не найдут общий язык, сообщает Пятый канал.

Овны

Рожденные с 21 марта по 20 апреля точно не поладят с Близнецами, которые склонны к апатии и депрессии. Жизнерадостные и общительные Овны на дух не переносят пассивных и тихих людей.

Телец

Представители стихии Земля очень страстные и бескомпромиссные люди. Тельцы не найдут общий язык с себе подобными Козерогами. Жадность и алчность, как одни из качеств Козерогов, оттолкнут рожденных с 21 апреля по 20 мая.

Близнецы

Близнецы склонны к апатии, плохому настроению и даже депрессии. Этот знак зодиака всеми силами будет цепляться за веселых и жизнерадостных представителей зодиакального круга. Однако активные и неординарные Рыбы точно не станут их компаньонами.

Рак

Раки обожают личное пространство и всегда нуждаются в уединении. Для представителей данного знака тяжело будет найти общий язык с сложными и нуждающимися во внимании Скорпионами.

Лев

Львы любят власть и привыкли считать себя королями леса. Они держат в ближайшем кругу покорных людей. Поэтому туда закрыт вход для властолюбивых Дев.

Дева

Чистота и порядок - приоритеты в окружающей среде для Дев. Они не потерпят хаоса, неточности и бардака, которые сопровождают Водолеев ежедневно.