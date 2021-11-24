Бесконечная вражда и никаких компромиссов: какие знаки зодиака не подходят друг другу

Львы

В свою очередь активные Львы, которым важно выглядеть безупречно и блистать на пьедестале, не могут выносить Дев. Дело кроется в замкнутости, немногословности и где-то даже занудстве последних.

Девы

Девы ненавидят и презирают высокомерных людей, а значит и Овнов, которым особенно свойственно данное качество. Чтобы избежать катастрофы, этим знаками зодиака противопоказано не только общение, но и нахождение на одной территории.

Весы

В напарники к этому знаку точно не подходят легкомысленные Стрельцы, которые ко всему вокруг относятся легко и с некой игрой. Зарождение конфликта возможно из-за сбалансированной рациональности и серьезного подхода к жизни у Весов.

Скорпионы

Импульсивные Скорпионы привыкли долго не раздумывать, а приступать сразу к действиям. Тогда как их полная противоположность в лице Весов, предпочитает долго размышлять перед принятием решения. Такой союз возможен, но не долговечен.

Стрелец

Легкость и непостоянство в жизни Стрельцов не позволяет им ладить с людьми, которые крепко стоят на ногах и являются рассудительными. В связи с этим построить какие-либо отношения с Козерогами у них не получится.

Козероги

Рожденные под этим знаков обладают сильным характером также как и Тельцы, потому они постоянно будут сталкиваться рогами. При этом их отличает отношение, например, к переменам: Козероги их избегают, а другие с радостью движутся на встречу новому.

Водолей

Водолеям больше всего не подходят водолеи. Представители данного знака не могут ладить с подобными себе людьми, потому их ждет вечное столкновение и невозможность когда-либо договориться.

Рыбы

Жизнерадостным Рыбам, дабы не испортить себе спокойную и счастливую жизнь, лучше воздержаться от общения с Близнецами. Последние могут «заразить» своим пессимизмом и отравить светлую атмосферу вокруг водного знака.