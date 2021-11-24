Бесконечная вражда и никаких компромиссов: какие знаки зодиака не подходят друг другу
Овны
Представителям данного знака зодиака не стоит строить как любовные, так дружеские и рабочие отношения с Близнецами. Дело в том, что такое общение будет лишь провоцировать постоянные дискуссии и споры, без возможности нахождения компромиссов.
Тельцы
Когда в жизни уравновешенных рожденных весной людей оказываются нарциссические Раки, хаоса не избежать. Даже спокойных по характеру Тельцов способны вывести из себя представители водного знака.
Близнецы
Неприязнь и всепоглощающая злоба не позволят выстроить им нормальные отношения с Рыбами. Во многом, по мнению астрологов, это связано с общими чертами личности.
Раки
Раки не смогут ужиться со Львами, поскольку они оба привыкли быть победителями. Единственным, что может их связывать, считается постоянная борьба за место лидера, которая противостоит адекватному общению.
Львы
В свою очередь активные Львы, которым важно выглядеть безупречно и блистать на пьедестале, не могут выносить Дев. Дело кроется в замкнутости, немногословности и где-то даже занудстве последних.
Девы
Девы ненавидят и презирают высокомерных людей, а значит и Овнов, которым особенно свойственно данное качество. Чтобы избежать катастрофы, этим знаками зодиака противопоказано не только общение, но и нахождение на одной территории.
Весы
В напарники к этому знаку точно не подходят легкомысленные Стрельцы, которые ко всему вокруг относятся легко и с некой игрой. Зарождение конфликта возможно из-за сбалансированной рациональности и серьезного подхода к жизни у Весов.
Скорпионы
Импульсивные Скорпионы привыкли долго не раздумывать, а приступать сразу к действиям. Тогда как их полная противоположность в лице Весов, предпочитает долго размышлять перед принятием решения. Такой союз возможен, но не долговечен.
Стрелец
Легкость и непостоянство в жизни Стрельцов не позволяет им ладить с людьми, которые крепко стоят на ногах и являются рассудительными. В связи с этим построить какие-либо отношения с Козерогами у них не получится.
Козероги
Рожденные под этим знаков обладают сильным характером также как и Тельцы, потому они постоянно будут сталкиваться рогами. При этом их отличает отношение, например, к переменам: Козероги их избегают, а другие с радостью движутся на встречу новому.
Водолей
Водолеям больше всего не подходят водолеи. Представители данного знака не могут ладить с подобными себе людьми, потому их ждет вечное столкновение и невозможность когда-либо договориться.
Рыбы
Жизнерадостным Рыбам, дабы не испортить себе спокойную и счастливую жизнь, лучше воздержаться от общения с Близнецами. Последние могут «заразить» своим пессимизмом и отравить светлую атмосферу вокруг водного знака.
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