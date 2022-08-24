Баловни судьбы: топ-3 знаков зодиака, которых ждет невероятное везение в начале осени

Близнецы

Представителям данного знака зодиака в начале осени удастся благополучно решить какой-то вопрос, который достаточно долго был в подвешенном состоянии. Кроме того, многим Близнецам представится шанс сменить работу, приобрести недвижимость или вовсе переехать в другую страну.

Лев

Представителям данного знака зодиака можно наконце-то выдохнуть. Астрологи уточняют, что после тяжелого и изматывающего периода, в жизни Львов наступает белая полоса. Это значит, что им даже не придется как-то напрягаться, удача будет сопутствовать их везде и во всем. Им останется только наслаждаться полученными благами и строить грандиозные планы на будущее.

Водолей

Астрологи уверяют, что представителям данного знака зодиака не придется скучать в начале осени. Их ждут новые знакомства, яркие эмоции, впечатляющие поездки и грандиозные проекты, благодаря которым Водолеи смогут изменить свою жизнь к лучшему.