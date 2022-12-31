Баловни судьбы: каким знакам зодиака улыбнется удача в 2023 году

До Нового года остались считанные часы, а потому многих из нас волнует вопрос, что принесет нам год Кролика? Для кого с 1 января начнутся испытания судьбой, а для кого наступит благоприятная пора? К счастью, астрологи не оставили нас без внимания и назвали три знака зодиака, которые триумфально проживут 2023 год!

В первую очередь эксперты отметили Овнов. У представителей данного знака зодиака в грядущем году сбудутся все мечты. Вы сможете без труда преодолеть все препятствия и достичь того, о чем раньше боялись думать. Уже с первых месяцев упорные Овны будут идти к своей цели, за что в скором времени получат денежную награду.

Не только в финансовом плане будет успех. В этом году Вы сможете наладить свою личную жизнь. Одинокие Овны встретят вторую половинку, а те, кто давно обрел партнера, решатся на создание семьи и рождение ребенка.

Не забыли астрологи и про Львов. Специалисты считают, что представителям данного знака зодиака стоит заранее определиться с целями на год. Только осознав это, Вы сможете к середине года осуществить все задуманное. В период с мая по август Вы войдете в денежный поток. Это — вознаграждение Кролика за Ваши старания.

Тройку счастливчиков замыкают Козероги. Сперва представителям данного знака зодиака предстоит разобраться с трудностями в деловой сфере, но уже с весны удача будет на Вашей стороне. Вероятнее всего, Козерогов ждет долгожданное повышение, и от этого предложения нельзя отказываться! Грядут перемены и в личной жизни. Астрологи убеждены: в этом году Вы встретите любовь всей жизни.

Редакция «Passion.ru» поздравляет Вас с наступающим Новым годом!