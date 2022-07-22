Бабка надвое сказала: знаки зодиака, к чьим советам и прогнозам лучше не прислушиваться

Телец

Представители данного знака зодиака просто обожают давать советы, даже в тех областях, в которых совершенно не разбираются. Хотя, справедливости ради, некоторые их рекомендации, касающиеся финансов, иногда все же бывают вполне актуальны. В целом же, к Тельцам стоит прислушиваться лишь в том случае, если вы действительно в них уверены.

Близнецы

Представители данного знака зодиака не только близких, но и незнакомых людей пытаются учить жизни и постоянно навязывают свои советы, которые зачастую лишь вредят. Это происходит из-за того, что Близнецам просто не хочется погружаться в каждую конкретную ситуацию, поэтому они отделываются импульсивными рекомендациями, которые просто стоит пропускать мимо ушей.

Козерог

Несмотря на то, что представители данного знака зодиака достаточно мудрые и рациональные, иногда они делают такие прогнозы, которые не сбываются. К тому же, Козероги достаточно консервативны, поэтому и советы их тоже не всегда актуальны.

Водолей

Представители данного знака зодиака пытаются не только дать непрошеные советы, но и собственным примером доказать, что их рекомендации на самом деле работают. Увы, но зачастую их благие намерения оборачиваются еще большими проблемами и портят жизнь не только им самим, но и окружающим.

Рыбы

Представители данного знака зодиака так и будут раздавать советы направо и налево, если их вовремя не остановить. Что удивительно, сами они стараются не следовать своим же рекомендациям, полагая, что лучше применять их на других. Несмотря на кажущуюся мягкость и ранимость, Рыбы хотят везде вставить свои пять копеек и доказать, что они всегда и во всем правы.