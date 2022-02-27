Астрологи предсказали 5 знакам зодиака роскошную жизнь в марте
Для представители огненной стихии Львов судьба приготовила март месяц, полный сюрпризов. Львы способны по достоинству оценить прелесть роскошной светской жизни. И ради этого готовы трудиться днем и ночью. Посещение дорогих ресторанов, покупка новой брендовой одежды, дорогие подарки – это все то, что подарит судьба Львам в марте.
Тельцы всегда стремятся к материальному благополучию. Благодаря своей общительности и харизме, Тельцы в начале месяца могут заключить выгодную сделку, что даст им возможность заполучить крупную сумму денег. Роскошная жизнь достойная награда за трудолюбие.
Рыбы, представители водной стихии, являются настоящими ценителями высокого искусства. Начало весны принесет им ветер перемен. Многие дела пойдут в гору. Поэтому март побалует представителей этого знака зодиака роскошным отдыхом на берегу моря.
Весы – прирожденные стилисты. Представители этого знака талантливые люди, принимающие взвешенные решения и готовые к усердному труду. Весы не делают культ из денег, но имея врожденное чувство вкуса, понимают, что такое роскошная жизнь. Поэтому подарком фортуны в марте, если вы творческая личность, будет брендовый модный показ вашей одежды.
Стрельцы обожают роскошь. Им нравится комфорт, роскошь и новые впечатления, но они не думают о деньгах и могут потратить последние деньги. Исходя из этого, звезды приготовили им шикарный подарок в марте – роскошный отдых в дорогом отеле за границей. Путешествие для Стрельцов – это самый оригинальный подарок, который могла им подарить госпожа Удача.
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